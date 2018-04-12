Защита сочла часть показаний Сечина свидетельством в пользу Улюкаева

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Защита Алексея Улюкаева сочла показания главы "Роснефти" Игоря Сечина свидетельством того, что экс-министр не мог влиять на решение правительства РФ по приватизации акций "Башнефти", за что он якобы получил взятку.

"Произошло удивительное событие — к нам пришел Сечин и признал, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию акций "Башнефти", у него не было полномочий, единственный орган, который мог повлиять — это правительство РФ", — сказал адвокат Тимофей Гриднев.

Он добавил, что верит не всем показаниям Сечина, но "в данном случае свидетель обвинения встал на сторону защиты".

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.