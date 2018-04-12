Улюкаев заявил в суде, что не мог вымогать у Сечина взятку

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что не вымогал у главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку, да и не мог этого сделать, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как заявил ранее Сечин, Улюкаев вымогал у него взятку во время форума на Гоа, показав два пальца, но свидетелей при этом не было.

"Члены правительства и бизнесмены, среди которых был Сечин, шли по отдельности, мы с ним не соприкасались. Делегация шла единым массивом, была толпа людей. Предположить, что в этот момент кто-то мог бы вымогать взятку невозможно. Я со свидетелем Сечиным ни о чем не говорил и шел не рядом с ним", — заявил в суде Улюкаев.

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.