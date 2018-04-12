В Самаре двух борцов с коррупцией задержали за взятку в 2,5 млн рублей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Замглавы службы экономической безопасности и начальник отдела "М" УФСБ по Самарской области задержаны за взятку более чем в 2,5 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Следователи СК совместно с оперативниками ФСБ задержали по подозрению в получении взятки замначальника службы экономической безопасности и начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области", — говорится в сообщении.

По версии следствия, они получили более 2,5 миллиона рублей с помощью банковских переводов на счета подконтрольной организации. Эту сумму руководство местной фирмы заплатило за то, что чекисты закроют глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти в Самарской области.

Возбуждено уголовное дело.