Обвиняемый в халатности кемеровский пожарный не признал вину

14:1512.04.2018
(обновлено: 14:58 12.04.2018)
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НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Начальник пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатности при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в суде заявил, что не считает себя виновным, так как пожарные "сделали все, что могли и не могли".
Центральный районный суд Кемерово начал рассматривать ходатайство следствия об аресте Сергея Генина, но заседание было отложено до утра пятницы 13 апреля. Ранее СК РФ сообщал, что задержанному Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному пути, тем самым потеряв время. В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек в кинозале на четвертом этаже. Следствие собиралось ходатайствовать о мере пресечения для Генина.
"Мы сделали все правильно. К нам подошел охранник и сказал, что там люди наверху, "пойдемте я вас провожу". Мы побежали за ним. Я себя виноватым не считаю", — сказал Генин журналистам. Пожарный считает, что он и его подчиненные поступили правильно, последовав за охранником ТЦ.
"Там много было людей. Все кричали. У меня два уха, все кричали, их там было больше 20. Ко мне подошел представитель администрации объекта, охранник, сказал и повел нас за собой. Мы за ним побежали", — отметил Генин, комментируя позицию следствия, что он проигнорировал данные о коротком пути.
"Второй раз когда мы пошли, мы все-таки нашли человека и вынесли его из дыма и огня. Мы сделали все, что могли и не могли… Зайдите в ванную и выключите свет и через три секунды посмотрите, как вы будете ориентироваться", — добавил он, отвечая на вопрос о сложности ориентирования в здании.
По Уголовному кодексу РФ пожарному грозит до семи лет тюрьмы. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, следствию надо понять, насколько действия обвиняемого соответствовали ведомственным инструкциям — если в этом отношении проблем нет, то и оснований для преследования тоже нет. В МЧС РФ уверены, что Генин действовал строго по уставу. В результате пожара в ТЦ 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
Совет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.
В день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".
Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.
Похороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.
"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.
К мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.
В семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.