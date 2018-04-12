Обвиняемый в халатности кемеровский пожарный не признал вину

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Начальник пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатности при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в суде заявил, что не считает себя виновным, так как пожарные "сделали все, что могли и не могли".

Центральный районный суд Кемерово начал рассматривать ходатайство следствия об аресте Сергея Генина, но заседание было отложено до утра пятницы 13 апреля. Ранее СК РФ сообщал, что задержанному Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному пути, тем самым потеряв время. В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек в кинозале на четвертом этаже. Следствие собиралось ходатайствовать о мере пресечения для Генина.

"Мы сделали все правильно. К нам подошел охранник и сказал, что там люди наверху, "пойдемте я вас провожу". Мы побежали за ним. Я себя виноватым не считаю", — сказал Генин журналистам. Пожарный считает, что он и его подчиненные поступили правильно, последовав за охранником ТЦ.

"Там много было людей. Все кричали. У меня два уха, все кричали, их там было больше 20. Ко мне подошел представитель администрации объекта, охранник, сказал и повел нас за собой. Мы за ним побежали", — отметил Генин, комментируя позицию следствия, что он проигнорировал данные о коротком пути.

"Второй раз когда мы пошли, мы все-таки нашли человека и вынесли его из дыма и огня. Мы сделали все, что могли и не могли… Зайдите в ванную и выключите свет и через три секунды посмотрите, как вы будете ориентироваться", — добавил он, отвечая на вопрос о сложности ориентирования в здании.

По Уголовному кодексу РФ пожарному грозит до семи лет тюрьмы. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, следствию надо понять, насколько действия обвиняемого соответствовали ведомственным инструкциям — если в этом отношении проблем нет, то и оснований для преследования тоже нет. В МЧС РФ уверены, что Генин действовал строго по уставу. В результате пожара в ТЦ 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.