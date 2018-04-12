Суд отложил рассмотрение дела националиста Поткина

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мещанский суд Москвы 17 апреля проведет предварительные слушания по делу обвиняемого в легализации имущества националиста Александра Белова (Поткина), который должен выйти на свободу 14 апреля — по истечении срока за экстремизм, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Поповский.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора и отложил заседание на 17 апреля на 11:00", — сказал Поповский.

Кроме того, суд избрал Поткину меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 июня, добавил адвокат. Его срок истекает 14 апреля, после чего он будет помещен под домашний арест. Защита обжалует данное решение.

Изначально Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка денег и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также взыскал ущерб в 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет, который истекает 14 апреля.

После этого президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение.

Также в прокуратуру было возвращено дело по обвинению в легализации похищенных средств. Националисту инкриминируют попытку легализации имущества, полученного преступным путем с суммой ущерба в 300 миллионов рублей, а не 4,9 миллиарда, как было ранее. Фигурант знакомится с материалами дела.