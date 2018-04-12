В астраханских школах и детсадах обнаружили фальсификат молочной продукции

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил в школах, детских садах и социальных учреждениях Астраханской области фальсифицированную молочную продукцию, поставленной по госконтрактам, сообщает служба.
Так, в первом квартале в учреждениях социальной сферы, здравоохранения, детских садах и школах Астраханской области специалисты Россельхознадзора отобрали 25 проб молочной продукции, поставленной по госконтрактам. Из них в 16 выявлена фальсификация жирами немолочного происхождения. Инспекторы выдали предписания производителям продукции об отзыве деклараций о соответствии на продукцию, в которой были выявлены нарушения.
Кроме того, были проинформированы Федеральная служба по аккредитации, комиссия по незаконному обороту промышленной продукции Астраханской области и управление Роспотребнадзора по Астраханской области для принятия мер и пресечения употребления детьми фальсифицированной продукции.
Фальсифицированная молочная продукция — это молочная продукция, в которой молочные жиры заменены жирами немолочного происхождения (растительные жиры и масла, трансжиры). Продукция, в составе которой имеются жиры немолочного происхождения, не может называться "молочной продукцией", а должна иметь название "молокосодержащий продукт с использованием растительных жиров".