Суд допросил Сечина по делу Улюкаева

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мосгорсуд допросил главу "Роснефти" Игоря Сечина по делу экс-министра Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сегодня суд рассматривает апелляцию защиты на приговор.

Допрос главы "Роснефти" продолжался полтора часа и прошел в закрытом режиме. Судья приняла такое решение, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Обвинение ссылалось на необходимость "сохранения коммерческой тайны "Роснефти".

Защита настаивала, чтобы Сечин отвечал на вопросы в открытом режиме. Адвокаты напомнили, что в суде уже исследовались многочисленные коммерческие и правительственные документы.

После допроса журналистов и зрителей позвали обратно в зал заседаний. Защита попросила перенести рассмотрение ее жалобы на две недели.

"Вся наша позиция строилась на отсутствии показаний Сечина. Сейчас нам нужно менять позицию. Просим время для подготовки", — доказывала адвокат Дариджан Квеидзе, но судья удовлетворил его ходатайство лишь частично.

Для подготовки к прениям у адвокатов есть время до двух часов дня. Пока же в процессе объявлен перерыв.

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, Сечин приехал в суд не под давлением, а "как только появилась возможность".

"Я тысячу раз говорил, что эта проблема была выдумана специально, чтобы отвлечь внимание от содержания процесса", — подчеркнул Леонтьев.

Дело Улюкаева

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от Сечина. Дополнительно ему назначили штраф в 130 миллионов рублей и в течение восьми лет после освобождения запретили работать на госслужбе.

Эксперты неоднозначно оценили вердикт. Один из доводов о невозможности вынести Улюкаеву обвинительный приговор строился на том, что участниками встреч были два человека — Сечин и Улюкаев — и только они могут объяснить суть и интерпретацию своих диалогов.

Однако до вынесения приговора суд не смог допросить главу "Роснефти", который не являлся на заседания.