Суд допросил Сечина по делу Улюкаева

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мосгорсуд допросил главу "Роснефти" Игоря Сечина по делу экс-министра Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Допрос главы "Роснефти" продолжался полтора часа и прошел в закрытом режиме. Судья приняла такое решение, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Обвинение ссылалось на необходимость "сохранения коммерческой тайны "Роснефти".
Защита настаивала, чтобы Сечин отвечал на вопросы в открытом режиме. Адвокаты напомнили, что в суде уже исследовались многочисленные коммерческие и правительственные документы.
После допроса журналистов и зрителей позвали обратно в зал заседаний. Защита попросила перенести рассмотрение ее жалобы на две недели.
Для подготовки к прениям у адвокатов есть время до двух часов дня. Пока же в процессе объявлен перерыв.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, Сечин приехал в суд не под давлением, а "как только появилась возможность".
"Я тысячу раз говорил, что эта проблема была выдумана специально, чтобы отвлечь внимание от содержания процесса", — подчеркнул Леонтьев.
Дело Улюкаева
Эксперты неоднозначно оценили вердикт. Один из доводов о невозможности вынести Улюкаеву обвинительный приговор строился на том, что участниками встреч были два человека — Сечин и Улюкаев — и только они могут объяснить суть и интерпретацию своих диалогов.
Однако до вынесения приговора суд не смог допросить главу "Роснефти", который не являлся на заседания.