В Кировской области подростки избили пожилого мужчину и сняли это на видео

НИЖНИЙ НОВГОРОД 12 апр — РИА Новости. Подростки из Кирово-Чепецка, избившие пожилого мужчину и выложившие видео в соцсети, установлены, сообщил РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.

Видео с жестокими кадрами того, как двое подростков подошли к мужчине с тростью, брызнули ему в лицо из газового баллончика и стали избивать, было опубликовано в соцсетях в ночь со среды на четверг.

"Сотрудники полиции оперативно среагировали на появившееся видео с избиением. Информация об этом факте зарегистрирована в дежурной части. В настоящее время проводится проверка. Личности подростков уже установлены. Город у нас небольшой, лица подростков на видео узнаваемы. Поэтому наши сотрудники полиции быстро выявили "героев", — сообщил Баранцев.

Он рассказал, что сейчас проводятся опросы участников и очевидцев произошедшего, устанавливается личность потерпевшего.