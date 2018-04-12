Поклонская заявила о проверке Фонда борьбы с коррупцией

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку на предмет незаконного получения сведений и возможного факта нарушения закона "О защите персональных данных", заявила глава комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская.
"Для сведения, за подобную фальсификацию по якобы моей квартире следственные органы проводят доследственную проверку. А теперь по моему запросу будут проверять возможный факт нарушения закона "О защите персональных данных", — заявила Поклонская журналистам.
"Публиковать в нужный момент имеющиеся сведения — это, конечно, хорошо и впечатляет. Но почему бы вам самим при этом не указать, откуда дровишки-то, то бишь эти сведения получены, из каких источников? Кто вам подсобил? Как они получены? Вы запросы писали? Покажите их. Или по аналогии с "бомбовой информацией" о незадекларированной мной донецкой квартире хотели прокатить на авось?" — добавила она.