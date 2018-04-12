На место крушении Ми-8 в Хабаровске прибыла комиссия МАК

ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые прибыли в Хабаровск в четверг утром, работают на месте крушения вертолета Ми-8, сообщил РИА Новости представитель правительства Хабаровского края.

В среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в Хабаровском крае объявлен день траура.

"Специалисты МАК работают на месте падения вертолета, они проводят осмотр места происшествия", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в среду следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте провели осмотр места происшествия, изъяли бортовые самописцы. В авиакомпании "Восток" осмотрена и изъята полетная документация, образцы топлива, допрошены свидетели, назначены экспертизы.