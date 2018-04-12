На место крушении Ми-8 в Хабаровске прибыла комиссия МАК

ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые прибыли в Хабаровск в четверг утром, работают на месте крушения вертолета Ми-8, сообщил РИА Новости представитель правительства Хабаровского края.
"Специалисты МАК работают на месте падения вертолета, они проводят осмотр места происшествия", — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в среду следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте провели осмотр места происшествия, изъяли бортовые самописцы. В авиакомпании "Восток" осмотрена и изъята полетная документация, образцы топлива, допрошены свидетели, назначены экспертизы.