Тулеев просит прокуратуру защитить его честь после ряда публикаций в СМИ

НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Спикер Совета народных депутатов Кемеровской области, экс-губернатор региона Аман Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой защитить честь и достоинство в связи с публикациями о его "несметных богатствах", сообщает областной парламент.

В сообщении говорится, что в последнее время в федеральных и региональных СМИ, интернет-изданиях "идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации о деятельности председателя областного Совета Амана Тулеева".

"В интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет "чуть ли не целым городом", распространяются снятые непонятно кем и непонятно где фото и видео "владений", — говорится в сообщении.

В облсовете отметили, что такие материалы носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают Тулеева и членов его семьи.

"В связи с этим Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову с официальной просьбой проверить уровень своих доходов, расходов, состав принадлежащего имущества, и соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, и дать официальный ответ", — отмечается в сообщении.

Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов. Во вторник Тулеев на внеочередной сессии был избран на должность председателя парламента Кузбасса.

Сообщалось, что Тулееву, получившему почётное звание "Народный губернатор", согласно закону, устанавливается пожизненная ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей и ряд льгот. Также губернатору, прекратившему полномочия, для общественной деятельности дается помощник, а в здании органа исполнительной власти региона выделяется отдельное служебное помещение. Кроме того, бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.