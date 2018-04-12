РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Тулеев просит прокуратуру защитить его честь после ряда публикаций в СМИ

Сюжет:
Отставка губернатора Кемеровской области (59)
11:0612.04.2018
0125431
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДепутат Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. Архивное фотоДепутат Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Спикер Совета народных депутатов Кемеровской области, экс-губернатор региона Аман Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой защитить честь и достоинство в связи с публикациями о его "несметных богатствах", сообщает областной парламент.

Аман Тулеев во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В "Справедливой России" требуют ухода Тулеева от власти в регионе
В сообщении говорится, что в последнее время в федеральных и региональных СМИ, интернет-изданиях "идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации о деятельности председателя областного Совета Амана Тулеева".

"В интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет "чуть ли не целым городом", распространяются снятые непонятно кем и непонятно где фото и видео "владений", — говорится в сообщении.

В облсовете отметили, что такие материалы носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают Тулеева и членов его семьи.

"В связи с этим Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову с официальной просьбой проверить уровень своих доходов, расходов, состав принадлежащего имущества, и соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, и дать официальный ответ", — отмечается в сообщении.

Аман Тулеев во время внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Почти единогласно: Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса
Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов. Во вторник Тулеев на внеочередной сессии был избран на должность председателя парламента Кузбасса.

Сообщалось, что Тулееву, получившему почётное звание "Народный губернатор", согласно закону, устанавливается пожизненная ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей и ряд льгот. Также губернатору, прекратившему полномочия, для общественной деятельности дается помощник, а в здании органа исполнительной власти региона выделяется отдельное служебное помещение. Кроме того, бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Сделал все, что мог – губернатор Кемеровской области Тулеев заявил об отставке
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена