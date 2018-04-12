Тулеев просит прокуратуру защитить его честь после ряда публикаций в СМИ

НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Спикер Совета народных депутатов Кемеровской области, экс-губернатор региона Аман Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой защитить честь и достоинство в связи с публикациями о его "несметных богатствах", сообщает областной парламент.
"В интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет "чуть ли не целым городом", распространяются снятые непонятно кем и непонятно где фото и видео "владений", — говорится в сообщении.
В облсовете отметили, что такие материалы носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают Тулеева и членов его семьи.
"В связи с этим Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову с официальной просьбой проверить уровень своих доходов, расходов, состав принадлежащего имущества, и соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, и дать официальный ответ", — отмечается в сообщении.
Сообщалось, что Тулееву, получившему почётное звание "Народный губернатор", согласно закону, устанавливается пожизненная ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей и ряд льгот. Также губернатору, прекратившему полномочия, для общественной деятельности дается помощник, а в здании органа исполнительной власти региона выделяется отдельное служебное помещение. Кроме того, бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.