В Воронежской области потерпел крушение Як-130

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, оба пилота катапультировались, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Отмечается, что командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. В свою очередь руководитель полётов дал команду на катапультирование.
"Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет", — добавляется в сообщении.
Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полётов авиации Вооруженных сил РФ.