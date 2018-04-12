МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин впервые явился в суд на процесс по делу бывшего министра Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании "Роснефть", речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании "Башнефть"", — пояснил прокурор.
Также он попросил суд не смягчать приговор Улюкаеву.
Сечина провели в зал заседаний по служебному коридору Мосгорсуда. Таким образом, глава "Роснефти" избежал встречи с журналистами.
Позиция защиты
"Процесс приватизации — открытый процесс", — подчеркнул адвокат Тимофей Гриднев.
Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от Сечина. Дополнительно ему назначили штраф в 130 миллионов рублей и в течение восьми лет после освобождения запретили работать на госслужбе.
Эксперты неоднозначно оценили вердикт. Один из доводов о невозможности вынести Улюкаеву обвинительный приговор строился на том, что участниками встреч были два человека — Сечин и Улюкаев — и только они могут объяснить суть и интерпретацию своих диалогов. Поскольку глава "Роснефти" не явился в суд, то данные им следствию показания нельзя использовать как доказательство.
Сегодня суд рассматривает апелляцию защиты на приговор.