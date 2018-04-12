Сечин пришел в суд для дачи показаний по делу Улюкаева

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин впервые явился в суд на процесс по делу бывшего министра Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Допрос Сечина запланирован на сегодня. На этом настояла прокуратура, она же попросила провести его в закрытом режиме.

"Проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании "Роснефть", речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании "Башнефть"", — пояснил прокурор.

Также он попросил суд не смягчать приговор Улюкаеву.

Сечина провели в зал заседаний по служебному коридору Мосгорсуда. Таким образом, глава "Роснефти" избежал встречи с журналистами.

Позиция защиты

Защита настаивала на допросе Сечина в открытом режиме, напомнив, что ранее в суде уже исследовались многочисленные коммерческие и правительственные документы.

"Процесс приватизации — открытый процесс", — подчеркнул адвокат Тимофей Гриднев.

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от Сечина. Дополнительно ему назначили штраф в 130 миллионов рублей и в течение восьми лет после освобождения запретили работать на госслужбе.

Эксперты неоднозначно оценили вердикт. Один из доводов о невозможности вынести Улюкаеву обвинительный приговор строился на том, что участниками встреч были два человека — Сечин и Улюкаев — и только они могут объяснить суть и интерпретацию своих диалогов. Поскольку глава "Роснефти" не явился в суд, то данные им следствию показания нельзя использовать как доказательство.

Сегодня суд рассматривает апелляцию защиты на приговор.