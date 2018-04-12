В Нижегородской области при ДТП погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД 12 апр — РИА Новости. Трое мужчин погибли при лобовом столкновении на дороге Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич
"По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате водитель и пассажир Chevrolet погибли, смертельное ранение получил и водитель второго авто. Еще трое госпитализированы с различными травмами. Все они ехали в Lada Priora", — рассказал Мацкевич.
Обстоятельства аварии устанавливаются.