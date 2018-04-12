В Новосибирске двое мужчин пойдут под суд за убийство из-за Porsche

НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве владельца автомобиля Porsche Panamera, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины… и 30-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2017 года двое мужчин с целью заработать легкие деньги нашли через интернет объявление о продаже дорогостоящего автомобиля Porsche Panamera и под предлогом покупки договорились о встрече с его владельцем.

"Злоумышленники 24 ноября 2017 года встретились с владельцем автомобиля в Заельцовском районе, осмотрели автомобиль, высказали намерения приобрести его и договорились о дополнительной встрече. 30 ноября 2017 года обвиняемые вновь встретились с хозяином транспортного средства, под мнимым предлогом покупки автомобиля проследовали до участка местности вблизи дома по улице Кузьмы Минина, где 30-летний мужчина, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвел два выстрела в голову потерпевшему", — говорится в сообщении.

Владелец автомобиля скончался на месте, а сообщники вывезли его тело за территорию Новосибирска и закопали в снегу. Разыскали преступников полицейские ГУМВД по Новосибирской области.

В свою очередь в региональном главке МВД сообщили, что полицейские в течение суток установили и задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Мужчины скрывались от правоохранителей в дачном домике в Ленинском районе Новосибирска.

Уголовное дело в ближайшее время планируется направить в суд для рассмотрения.