Против авиадебошира с рейса Екатеринбург-Анталья возбудили уголовное дело

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, устроившего в конце марта дебош на авиарейсе Екатеринбург-Анталья, сообщается в мессенджере Telegram Следственного комитета РФ.

Как сообщалось ранее, 27 марта самолет авиакомпании "Россия" выполнял рейс FV-5865 из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью. По прибытии на этапе руления воздушного судна произошла драка между пассажирами, спровоцированная одним из них — Сергеем Азаровым, заявляет перевозчик. По данным авиакомпании, при попытке вмешаться член кабинного экипажа "России" получил телесные повреждения. В СК РФ добавляют, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что следователи проводят проверку после сообщений о нарушении порядка на борту самолета. В среду авиакомпания "Россия" заявила о передаче в правоохранительные органы материалов по делу о дебошире.

"Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении 60-летнего авиадебошира с рейса "Екатеринбург – Анталья", — говорится в сообщении СК.

Ранее в "России" напоминали, что принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за проявления деструктивного поведения на различных видах транспорта. Помимо внесения изменений на законодательном уровне, с июня 2018 года авиакомпании получат право включать нарушителей в "черные списки" и в дальнейшем отказывать им в заключении договора перевозки.