СК начал экспертные исследования по делу о крушении Ми-8 в Хабаровске

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следователи приступили к назначенным экспертным исследованиям по делу о крушении Ми-8 в Хабаровске, сообщается в Telegram Следственного комитета РФ.

В среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре на окраине Хабаровска. На борту были шесть человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в крае объявлен день траура.

"По уголовному делу о крушении 11 апреля вертолёта МИ-8 в Хабаровске следствием назначены необходимые экспертные исследования. С места происшествия изъяты бортовые самописцы. Тела шести погибших направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз и опознания", — говорится в сообщении.

Также в авиакомпании "Восток" изъята полетная документация, образцы топлива, допрошен ряд свидетелей.

В СК отмечают, что запланировано проведение дополнительного осмотра места происшествия с участием специалистов Межгосударственного авиационного комитета.

"Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления", — добавляется на сайте СК РФ.

Следователи просят жителей региона, ставших очевидцами происшествия, предоставить имеющиеся фото или видеозаписи крушения вертолета.