Власти не получали жалоб о травле девочки в кемеровской школе

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Власти Кемеровской области не получали жалоб о сложной ситуации в одной из школ города, где девятилетнюю дочь тушившего пожар в ТЦ "Зимняя вишня" спасателя якобы затравили одноклассники; специалисты готовы оказать необходимую помощь, сообщил РИА Новости начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов.

© РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Следствие по "Зимней вишне" ищет крайнего среди пожарных, считает эксперт в среду сообщил, что в одной из школ Кемерово одноклассники затравили девятилетнюю девочку – дочь спасателя, принимавшего участие в тушении крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в конце марта. По данным телеканала, дети унижают девочку, которая в тот день также была в ТЦ, и обвиняют в том, что она выжила, хотя другие погибли. По информации телеканала, суть обвинений якобы сводится к словам "Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать?"

"В департамент не поступало жалоб по данной ситуации. Если законные представители ребенка пожелают обратиться за помощью к властям, мы готовы с ними встретиться в любое время. У нас достаточно квалифицированных, опытных специалистов, психологов соответствующей квалификации для оказания необходимой помощи всем детям, их родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в результате пожара в "Зимней вишне", — сказал Чепкасов.

Начальник департамента добавил, что всем, кто обратился к ним по любым сложным вопросам, помощь уже оказывается.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.