Приморец получил 11 лет за убийство ради проверки самодельного пистолета

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Суд назначил 11 лет колонии строгого режима жителю Владивостока, убившему прохожего из самодельного пистолета, чтобы проверить боеспособность оружия, сообщает прокуратура Приморья.

"Преступление совершено в ночное время суток в районе улицы Горной во Владивостоке. В ходе внезапно возникшего умысла фигурант решил совершить убийство ранее незнакомого ему мужчины, которого он встретил в районе проезжей части. Подойдя к нему со спины, злоумышленник произвел прицельные выстрелы в голову потерпевшего и убил его", — говорится в сообщении.

При нападении фигурант использовал оружие, которое сам собрал из пневматического пистолета и деталей огнестрельного оружия ограниченного поражения. В ходе следствия приморец пояснял, что решил совершить преступление, чтобы проверить боеспособность оружия.

Дома у фигуранта обнаружено самодельное взрывчатое вещество. Также правоохранители достали со дна озера переделанный им пистолет, из которого он убил прохожего.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе активного способствования раскрытию преступления, назначил фигуранту 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную в силу не вступил.