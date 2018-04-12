Приморец получил 11 лет за убийство ради проверки самодельного пистолета

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Суд назначил 11 лет колонии строгого режима жителю Владивостока, убившему прохожего из самодельного пистолета, чтобы проверить боеспособность оружия, сообщает прокуратура Приморья.
При нападении фигурант использовал оружие, которое сам собрал из пневматического пистолета и деталей огнестрельного оружия ограниченного поражения. В ходе следствия приморец пояснял, что решил совершить преступление, чтобы проверить боеспособность оружия.
Дома у фигуранта обнаружено самодельное взрывчатое вещество. Также правоохранители достали со дна озера переделанный им пистолет, из которого он убил прохожего.
Суд с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе активного способствования раскрытию преступления, назначил фигуранту 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную в силу не вступил.