Под Якутском джип трижды переехал пенсионерку

ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Под Якутском джип трижды наехал на 78-летнюю женщину, которая в результате получила перелом позвонка, сообщает в четверг управление ГИБДД по Якутии.

В среду в интернете появилось видео, на котором джип, двигаясь назад, сбивает женщину и проезжает по ней задним колесом. Затем пострадавшая оказывается под передним колесом. Водитель, выполнив разворот, уезжает, снова проехав по пенсионерке задним колесом.

"Днем 11 апреля в дежурную часть отдела ГИБДД по Намскому району (близ Якутска) из местной больницы поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 78-летняя женщина, которая пояснила, что травмы получила в результате… наезда автомобиля когда шла по обочине дороги. Автомашина после ДТП уехала", — говорится в сообщении.

Пострадавшая находится в больнице, ей диагностировали перелом позвонка.

Как сообщает ГИБДД, изъято видео с камеры видеонаблюдения. Инспекторы задержали 68-летнего водителя Toyota Harrier. Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв. Мужчина признался, что перед тем как выехать задним ходом, посмотрел только в правое боковое зеркало, а неровности под колесами автомобиля приписал мокрому снегу.

"Материалы переданы в следственные органы. После оценки тяжести полученных травм будет принято решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.