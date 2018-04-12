В хабаровских храмах пройдут службы по погибшим в крушении Ми-8

ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Поминальные службы по летчикам, погибшим при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, пройдут в храмах Хабаровского края на Радоницу, 17 апреля, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы Хабаровской епархии.

Ранее сообщалось, что в среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации.

В четверг в Хабаровском крае объявлен день траура.

"Литургия и панихида по погибшим летчикам пройдет в храмах 17 апреля, на Радоницу. Раньше отслужить такую службу невозможно, потому что сейчас идет Светлая седмица", — сказал собеседник агентства.

Радоница или Родительский день, у православных христиан считается главным днем поминовения усопших. Он проходит на девятый день после Пасхи.

Ранее сообщалось, что в четверг в Хабаровске пройдет опознание тел погибших. Также прилетает комиссия МАК, которая займется расследованием происшествия.