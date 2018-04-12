"Пытки прекратились": как бунт в копейской ИК-6 изменил тюремную жизнь

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Андрей Григорьев. Сегодня Челябинский областной суд огласит приговор организаторам и участникам бунта в копейской колонии строгого режима, произошедшего шесть лет назад. На скамье подсудимых 17 человек. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. О том, что заставило заключенных выступить против администрации и как это повлияло на условия содержания в других тюрьмах, — в материале РИА Новости.

Мирный бунт

Волнения в колонии строгого режима города Копейска Челябинской области начались 25 ноября 2012-го. "Это был день открытых дверей, к заключенным приехали родственники, — рассказывает РИА Новости правозащитница Татьяна Щур. — Как положено, сотрудники ИК взяли у них паспорта, но внутрь никого не пустили".

В это время несколько сотен осужденных забрались на крышу барака и развернули простыни с надписью: "Люди, помогите". "Мы не устраивали погромов, ничего не ломали, никого не били, — сообщил РИА Новости на условиях анонимности один из участников бунта. — Это была мирная акция протеста".

Вечером к колонии прибыли автобусы с ОМОНом. Принялись разгонять родственников. "Омоновцы кинулись на толпу, избивали всех подряд, — вспоминает правозащитница Оксана Труфанова. — Мне досталось дубинкой по лицу, некоторым сломали ноги и пробили головы. Я зафиксировала травмы, но следователи так и не установили тех, кто наносил удары. Поэтому уголовное дело не возбудили".

© Фото : из личного архива Оксана Труфанова возле ИК-6 в Копейске © Фото : из личного архива Оксана Труфанова возле ИК-6 в Копейске

В областном главке полиции утверждают, что все было не так. "Молодые люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок возле колонии, а затем стали закидывать омоновцев бутылками, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. — В ходе пресечения правонарушений пострадали восемь наших сотрудников. После этого в отдел полиции для дальнейших разбирательств доставили 38 человек".

Из Москвы на переговоры с бунтующими прилетел заместитель начальника ГУ ФСИН России. От силовых действий воздержались. Спустя два дня заключенных убедили прекратить протесты, слезть с крыши и разойтись по баракам.

"Голубая луна"

На разбирательство ушло более двух лет. "Своими преступными действиями участники массовых беспорядков хотели отстранить администрацию исправительного учреждения от фактического руководства колонией, — сообщили по итогам расследования в СУ СКР по Челябинской области. — Также они намеревались добиться возможности беспрепятственно употреблять спиртные напитки, пользоваться средствами мобильной связи, сетью интернет, получать интимные услуги и другие блага".

Еще три года дело рассматривали в суде. В итоге прокурор потребовал назначить обвиняемым от пяти до восьми лет лишения свободы. Максимальное наказание грозит тем подсудимым, кто во время беспорядков находился в колонии.

У заключенных своя версия событий. "К акции протеста привели постоянные избиения и пытки, — сообщил РИА Новости бывший осужденный Руслан Латыпов. — Людей под вымышленными предлогами отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), где били током, подвешивали на решетку и на протяжении 16 часов крутили песню "Голубая луна". В общем, сначала ломали человека, а потом трясли с него деньги. Некоторые продавали машины и квартиры, лишь бы их не трогали".

© Фото : из личного архива Руслан Латыпов почти два года провел в штрафном изоляторе © Фото : из личного архива Руслан Латыпов почти два года провел в штрафном изоляторе

Это подтверждают и другие заключенные, побывавшие в стенах ИК-6. "В колонии действовала хорошо отлаженная система вымогательства. Продавалось и покупалось абсолютно все: "свиданки", звонки домой, УДО, — рассказывает РИА Новости бывший зэк Сергей Тихонов. — Я платить отказался, поэтому меня сразу отправили в ШИЗО, а затем в СУС (барак со строгими условиями содержания. — Прим. ред.). Там нас регулярно избивали как сотрудники колонии, так и "активисты" (осужденные, сотрудничающие с администрацией. — Прим. ред.)".

Тихонов проходил одним из потерпевших по делу начальника ИК-6 Дениса Механова. В 2015-м суд признал Механова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам колонии. Условно. И сразу же амнистировали.

Профессиональная деформация

То, что произошло в Копейске, вызвало большой общественный резонанс. По словам Тихонова, который пробыл в ИК-6 до 2015-го, пытки и вымогательства сразу же прекратились. "Акцию протеста можно смело назвать уникальной, — объясняет Татьяна Щур. — После нее заметно улучшилась ситуация во многих колониях, потому что их начальники стали опасаться повторения копейских событий".

Положительные изменения отмечают и другие правозащитники, регулярно посещающие тюрьмы в разных регионах страны. "Надо отдать должное руководству ФСИН России, которое делает все от него зависящее для соблюдения прав и законных интересов заключенных, — рассказал РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Антон Цветков. — Например, практически во всех колониях и СИЗО ввели видеорегистраторы для сотрудников, что существенно повысило их дисциплину. Кадровики теперь тщательнее отбирают людей".

Нельзя не учитывать и то, что длительная работа в исправительных учреждениях так или и иначе влияет на человека. "Там, как правило, находятся люди, совершившие преступления, зачастую особо тяжкие, — отмечает председатель ОНК. — Постоянное общение с ними сказывается на всех. Это серьезная психологическая нагрузка, а оплата труда сотрудников невысокая. Кто-то не выдерживает, ломается и сворачивает на кривую дорожку".

Через неделю после бунта в Челябинске состоялось совместное заседание Совета по правам человека при президенте России и ФСИН. По словам Оксаны Труфановой, на совещании поставили вопрос о повышении зарплат работникам колоний, и в течение года им в несколько раз увеличили оклад.

"Так или иначе, все зависит от руководителя, — резюмирует Цветков. — Если колонию возглавляет честный и профессиональный офицер, то там все будет нормально".