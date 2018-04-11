Пожар в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве ликвидирован

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пожар в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве ликвидирован, его площадь составила 5 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Москве.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили РИА Новости, в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москве горит квартира на 27-м этаже.

"Одиннадцатого апреля в 21.08… поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Авиационная, дом 77, где происходил пожар в одной из квартир расположенной на 27-м этаже 30-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 5 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что "принятыми мерами в 22.00 пожар был ликвидирован".

Сведений о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.