Таиланд депортировал двух россиян, находящихся в международном розыске

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ доставили из Таиланда двух граждан России, находящихся в международном розыске, сообщила в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Оба злоумышленника в марте текущего года задержаны на территории Таиланда. Сегодня в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола они доставлены в Москву и заключены под стражу для проведения дальнейших следственных действий", — сказала она.

По словам Волк, один из депортированных подозревается в мошенничестве.

"Он пытался провернуть аферу с приобретением прав в Хабаровском крае на объекты недвижимого имущества, принадлежащие частной компании, на общую сумму 150 миллионов рублей", — пояснила представитель МВД.

В международный розыск он был объявлен в ноябре 2017 года.

"Вторым депортированным стал 42-летний гражданин, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста — ред.)", — рассказала Волк.

Она добавила, что мужчина находился в международном розыске по запросу УМВД по Магаданской области с сентября 2017 года.