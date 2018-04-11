СК обвинил в халатности пожарного, тушившего ТЦ "Зимняя вишня"

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Следственный комитет в среду возбудил уголовное дело в отношении командира пожарного звена Сергея Генина халатные действия, которого, как полагает следствие, во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово привели к гибели не менее 37 человек. Сам Генин после пожара рассказывал, что он и бойцы его звена пытались открыть двери по пути на четвертый этаж, где располагались кинотеатры, но все они были закрыты. В МЧС уверены, что Генин действовал строго по уставу, а эксперты считают, что происходящее похоже на поиск крайнего.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Работа пожарных после трагедии неоднократно подвергалась критике. Проверку действий спасателей во время пожара проводит прокуратура Кузбасса. Следователи СК также допрашивали работавших на тушении пожара в "Зимней вишне" сотрудников МЧС. По данным ряда СМИ, следствие в рамках уголовного дела о пожаре провело обыски, в том числе, у главы регионального главка МЧС Александра Мамонтова.

Версия СК

По версии СК, при тушении пожара начальник караула пожарно-спасательной части №2 в Кемерово Сергей Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход.

"Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на четвертом этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш, как кратчайший путь к кинозалу. Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами", — приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, Генин направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до четвертого этажа, спасатели обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно проследовали на четвертый этаж.

© МЧС Кемеровской области Сергей Генин © МЧС Кемеровской области Сергей Генин

Следствие считает, что сотрудники противопожарной службы упустили время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. По версии СК, в результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара в кинозале № 2.

Версия Генина

Вечером в среду Генину было предъявлено обвинение в халатности. "Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения", — приводятся слова Петренко на сайте ведомства. О какой именно мере пресечения идет речь, не сообщается.

Генин был одним из первых спасателей, прибывших к горящему зданию "Зимней вишни". Через несколько дней после трагедии на сайте ГУМЧС по Кемеровской области был размещен видеосюжет, в котором Генин и находившиеся под его руководством пожарные рассказали о первых минутах тушения. Один из пожарных звена Генина Александр Малышенко сообщил, что они зашли в здание с западного входа, по первому этажу побежали на его противоположную восточную сторону и по эвакуационному выходу пошли на четвертый этаж при сильном задымлении.

"По ходу движения мы все двери пытались открыть, хотя бы куда-то попасть. Поднялись на самый верх, поняли, что все двери закрыты. Время терять не стали, поняли, что сломать мы эти двери не сможем, и вернулись назад. Там звеном со стороны "Ярче" (супермаркет) пошли на четвертый этаж. Ползком, была очень высокая температура", — рассказал на видео Генин, уточнив, что тогда им удалось вынести из дыма первого пострадавшего.

ГУМЧС в видеосюжете сообщает, что в день трагедии тройка пожарных включалась в работу пять раз и отработала на пожаре непрерывно более восьми часов. Генин служит в пожарной охране 22 года.

В интервью РИА Новости через 10 дней после пожара Генин рассказал, что подъехать к зданию было непросто: дороги в воскресный день были загружены, территория у ТЦ и на прилегающем проспекте Ленина была заставлена автомобилями. Тем не менее, расчет, по словам Генина, получил сигнал в 16.04 и через 7 минут был на месте.

Прибывший на пожар вместе с Гениным командир отделения пожарной части №2 Антон Бридов рассказал РИА Новости, что перед входом бойцы подключились к аппарату со сжатым воздухом, поднялись на четвертый этаж и начали обследовать помещение, искать людей.

"Когда мы прибыли (на этаж), было очень сильное задымление, ничего практически уже не было видно. Шли с фонариками, наощупь, ориентировались по стенам, друг за другом, чтобы самим не потеряться. Метров через 20-30 услышали хрип, на эти хрипы начали понемногу продвигаться и нащупали пострадавшего. Надели на него спасательное устройство и в обратном направлении начали его вытаскивать. Вытащили на улицу, передали скорой помощи", — вспоминает Бридов.

После этого, рассказали спасатели, поменяли баллон и вновь поднялись на четвертый этаж, но находились там недолго: в помещении уже была высокая температура. До того места, где обнаружили первого спасенного, из-за этого не дошли.

По их словам, по четвертому этажу продвигались пешком, ползком, наклонялись, чтобы снизить воздействие высокой температуры, проверяли пространство наощупь, прислушивались. По словам Генина, спасенного мужчину обнаружили во многом благодаря тому, что он хрипел: если бы он не подавал признаков жизни, в темноте могли бы пройти мимо.

Генин рассказал РИА Новости, что у спасателей был план четвертого этажа. "По плану знали примерно, где что находится, но нужно учитывать, что видимости фактически не было, мы передвигались наощупь. В такие моменты, даже если знаешь помещение, все ощущается по-другому: и расстояние, и время. Плюс высокая температура, мысль, что нужно людей найти", — сказал Генин.

Мнения экспертов

В МЧС уверены, что Генин действовал по уставу, а опрошенные РИА Новости эксперты считают, что пожарный не должен стать крайним в кемеровской трагедии.

"Тушение ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово проводилось в строгом соответствии с боевым уставом пожарной охраны… Так, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По словам представителя МЧС, Генин прибыл к месту пожара и, получив задание разведать обстановку на четвертом этаже, сформировал звено газодымозащитной службы. Его расчет спас человека на четвертом этаже.

"В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчёт. Возбуждение уголовного дела в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен. Следствие не закончено", — резюмировали в МЧС.

Доктор технических наук, профессор НИУ МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман не исключил, что следствие ищет крайнего среди пожарных.

"Зная нашу систему, могу предположить, что тут нужно было найти "стрелочника". Это один из вариантов сценария работы следователя", — заявил Ройтман.

По его мнению, у пожарных почти не оставалось времени, чтобы сориентироваться в ситуации на месте, так как спасение людей возможно в первые 5-7 минут после начала пожара. "Время для эвакуации было упущено, его или не было совсем, или почти не оставалось. Все происходит в первые 5-7 минут, этого достаточно, чтобы люди ушли. Здесь нужно выяснять, как быстро пожарные прибыли на место", — отметил собеседник агентства.

По словам Ройтмана, в чрезвычайных ситуациях большую роль играет и человеческий фактор, который может повлечь за собой большое число жертв.

"Всегда действует человеческий фактор, а человеку свойственно ошибаться. Часто ошибка рядового исполнителя приводит к каким-то тяжелым последствиям. Это стрессовая ситуация. От решения начальника пожарного караула зависит очень многое – и его собственная жизнь, и жизнь его подчиненных, и жизнь людей, о которых он не знает. Караул должны встретить люди из администрации здания, которые в курсе системы расположения всех объектов, и это, конечно, облегчило бы работу пожарных", — заключил профессор.

С Ройтманом согласен бывший председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты, председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков. По его мнению, нужно решать существующие проблемы МЧС в материальном обеспечении пожарных бригад и подготовке личного состава, а не искать виноватых.

"Сейчас это больше похоже на срочный поиск крайнего, на которого можно свалить ответственность за гибель людей. Пожарные каждый день рискуют своей жизнью, и мы сейчас с трудом можем сказать, стоило ему поступать так или иначе. Гораздо лучше было бы через призму трагедии в Кемерово поднять вопрос в целом обо всей подготовке состава пожарных бригад", — рассказал Цветков.

По его словам, к ним в организацию часто обращаются пожарные, которые заявляют о самых различных проблемах — как в материальном обеспечении пожарных бригад, так и в подготовке личного состава.

"Вот эти проблемы сейчас и надо решать, а не искать виноватых там, где их может и не быть. Сделать все, чтобы трагедия не повторилась", — добавил общественник.

Адвокат Марк Каверзин также считает, что следствию нужно не привлекать "стрелочников", а глубже разобраться в причинах трагедии, в частности, изучить действия ряда руководителей разного уровня при вводе здания в эксплуатацию и последующих проверках.

"Где было руководство области, когда подписывались разрешительные документы на ввод в эксплуатацию указанного строения в качестве торгового центра? Где те люди, которые давали это разрешение? Вот в чем нужно разбираться, а у нас привлекают стрелочника, который не по той лестнице побежал", — сказал агентству адвокат.

Тем не менее, Генину может грозить до 7 лет тюремного заключения по возбужденному в отношении него делу о халатности.

"В действиях начальника пожарного звена действительно может быть состав преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц". Под халатностью подразумевается неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности. Если будет доказано, что у начальника пожарного звена была возможность спасти людей в кинотеатре и у него были сведения, которые позволяли это сделать, но он их проигнорировал, то его могут привлечь к ответственности. Наказание по части 3 статьи 293 УК РФ – вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет", — пояснил РИА Новости член Совета при председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго.

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По мнению эксперта, в таких ситуациях надо учитывать положения инструкций, которым должен был следовать начальник пожарного звена. "Если действия четко им соответствовали, это может говорить об отсутствии оснований для уголовного преследования", — отметил Корчаго.