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Происшествия

СК обвинил в халатности пожарного, тушившего ТЦ "Зимняя вишня"

Сюжет:
Главное за 11 апреля 2018 года (8)
19:5111.04.2018
(обновлено: 20:06 11.04.2018)
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© РИА Новости / СК РФПерейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в КемеровоСотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Следственный комитет в среду возбудил уголовное дело в отношении командира пожарного звена Сергея Генина халатные действия, которого, как полагает следствие, во время тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово привели к гибели не менее 37 человек. Сам Генин после пожара рассказывал, что он и бойцы его звена пытались открыть двери по пути на четвертый этаж, где располагались кинотеатры, но все они были закрыты. В МЧС уверены, что Генин действовал строго по уставу, а эксперты считают, что происходящее похоже на поиск крайнего.

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следствие по "Зимней вишне" ищет крайнего среди пожарных, считает эксперт
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Работа пожарных после трагедии неоднократно подвергалась критике. Проверку действий спасателей во время пожара проводит прокуратура Кузбасса. Следователи СК также допрашивали работавших на тушении пожара в "Зимней вишне" сотрудников МЧС. По данным ряда СМИ, следствие в рамках уголовного дела о пожаре провело обыски, в том числе, у главы регионального главка МЧС Александра Мамонтова.

Версия СК

По версии СК, при тушении пожара начальник караула пожарно-спасательной части №2 в Кемерово Сергей Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход.

Вход в здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СК возбудил дело против командира пожарных, тушивших "Зимнюю вишню"
"Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на четвертом этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш, как кратчайший путь к кинозалу. Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами", — приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, Генин направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до четвертого этажа, спасатели обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно проследовали на четвертый этаж.

© МЧС Кемеровской областиСергей Генин
© МЧС Кемеровской области
Сергей Генин

Следствие считает, что сотрудники противопожарной службы упустили время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. По версии СК, в результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара в кинозале № 2.

Сотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
Пожарные рассказали о спасении людей из горящей "Зимней вишни"
Вечером в среду Генину было предъявлено обвинение в халатности. "Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения", — приводятся слова Петренко на сайте ведомства. О какой именно мере пресечения идет речь, не сообщается.

Версия Генина

Генин был одним из первых спасателей, прибывших к горящему зданию "Зимней вишни". Через несколько дней после трагедии на сайте ГУМЧС по Кемеровской области был размещен видеосюжет, в котором Генин и находившиеся под его руководством пожарные рассказали о первых минутах тушения. Один из пожарных звена Генина Александр Малышенко сообщил, что они зашли в здание с западного входа, по первому этажу побежали на его противоположную восточную сторону и по эвакуационному выходу пошли на четвертый этаж при сильном задымлении.

Вход в здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Общественник просит не делать пожарного "крайним" в кемеровской трагедии
"По ходу движения мы все двери пытались открыть, хотя бы куда-то попасть. Поднялись на самый верх, поняли, что все двери закрыты. Время терять не стали, поняли, что сломать мы эти двери не сможем, и вернулись назад. Там звеном со стороны "Ярче" (супермаркет) пошли на четвертый этаж. Ползком, была очень высокая температура", — рассказал на видео Генин, уточнив, что тогда им удалось вынести из дыма первого пострадавшего.

ГУМЧС в видеосюжете сообщает, что в день трагедии тройка пожарных включалась в работу пять раз и отработала на пожаре непрерывно более восьми часов. Генин служит в пожарной охране 22 года.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Пожарная безопасность в общественных местах

В интервью РИА Новости через 10 дней после пожара Генин рассказал, что подъехать к зданию было непросто: дороги в воскресный день были загружены, территория у ТЦ и на прилегающем проспекте Ленина была заставлена автомобилями. Тем не менее, расчет, по словам Генина, получил сигнал в 16.04 и через 7 минут был на месте.

Вид на торгово-развлекательный центр Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СК нужно глубже разобраться в причинах ЧП в Кемерово, считает эксперт
Прибывший на пожар вместе с Гениным командир отделения пожарной части №2 Антон Бридов рассказал РИА Новости, что перед входом бойцы подключились к аппарату со сжатым воздухом, поднялись на четвертый этаж и начали обследовать помещение, искать людей.

"Когда мы прибыли (на этаж), было очень сильное задымление, ничего практически уже не было видно. Шли с фонариками, наощупь, ориентировались по стенам, друг за другом, чтобы самим не потеряться. Метров через 20-30 услышали хрип, на эти хрипы начали понемногу продвигаться и нащупали пострадавшего. Надели на него спасательное устройство и в обратном направлении начали его вытаскивать. Вытащили на улицу, передали скорой помощи", — вспоминает Бридов.

После этого, рассказали спасатели, поменяли баллон и вновь поднялись на четвертый этаж, но находились там недолго: в помещении уже была высокая температура. До того места, где обнаружили первого спасенного, из-за этого не дошли.

Сотрудники МЧС у торгового центра Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Командир пожарного звена в Кемерово действовал по уставу, заявили в МЧС
По их словам, по четвертому этажу продвигались пешком, ползком, наклонялись, чтобы снизить воздействие высокой температуры, проверяли пространство наощупь, прислушивались. По словам Генина, спасенного мужчину обнаружили во многом благодаря тому, что он хрипел: если бы он не подавал признаков жизни, в темноте могли бы пройти мимо.

Генин рассказал РИА Новости, что у спасателей был план четвертого этажа. "По плану знали примерно, где что находится, но нужно учитывать, что видимости фактически не было, мы передвигались наощупь. В такие моменты, даже если знаешь помещение, все ощущается по-другому: и расстояние, и время. Плюс высокая температура, мысль, что нужно людей найти", — сказал Генин.

Мнения экспертов

В МЧС уверены, что Генин действовал по уставу, а опрошенные РИА Новости эксперты считают, что пожарный не должен стать крайним в кемеровской трагедии.

"Тушение ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово проводилось в строгом соответствии с боевым уставом пожарной охраны… Так, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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СК: командир пожарных проигнорировал короткий путь к людям в ТЦ в Кемерово
По словам представителя МЧС, Генин прибыл к месту пожара и, получив задание разведать обстановку на четвертом этаже, сформировал звено газодымозащитной службы. Его расчет спас человека на четвертом этаже.

"В том направлении, куда ему советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчёт. Возбуждение уголовного дела в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина еще не говорит о том, что он виновен. Следствие не закончено", — резюмировали в МЧС.

Доктор технических наук, профессор НИУ МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман не исключил, что следствие ищет крайнего среди пожарных.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

"Зная нашу систему, могу предположить, что тут нужно было найти "стрелочника". Это один из вариантов сценария работы следователя", — заявил Ройтман.

Пожар в здании торгового центра Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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Эксперт рассказал о наказании командира пожарного звена в ТЦ в Кемерово
По его мнению, у пожарных почти не оставалось времени, чтобы сориентироваться в ситуации на месте, так как спасение людей возможно в первые 5-7 минут после начала пожара. "Время для эвакуации было упущено, его или не было совсем, или почти не оставалось. Все происходит в первые 5-7 минут, этого достаточно, чтобы люди ушли. Здесь нужно выяснять, как быстро пожарные прибыли на место", — отметил собеседник агентства.

По словам Ройтмана, в чрезвычайных ситуациях большую роль играет и человеческий фактор, который может повлечь за собой большое число жертв.

"Всегда действует человеческий фактор, а человеку свойственно ошибаться. Часто ошибка рядового исполнителя приводит к каким-то тяжелым последствиям. Это стрессовая ситуация. От решения начальника пожарного караула зависит очень многое – и его собственная жизнь, и жизнь его подчиненных, и жизнь людей, о которых он не знает. Караул должны встретить люди из администрации здания, которые в курсе системы расположения всех объектов, и это, конечно, облегчило бы работу пожарных", — заключил профессор.

День траура: акции памяти и прощание с погибшими в Кемерово
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкТраурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
© РИА Новости / Андрей ЛуковскийПерейти в фотобанкВо многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.Участницы митинга в Барнауле памяти погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Андрей Луковский
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Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.Штандарт президента РФ над зданием Сената в Московском Кремле, приспущенный в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПамятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСовет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.Минута молчания в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Совет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТраурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.Храм Святой Троицы в Кемерово, в котором прошла панихида в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНесколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПохороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Похороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкК мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.Акция на центральной площади во Владивостоке в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Виталий Аньков
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К мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.Акция во Владивостоке в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.
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С Ройтманом согласен бывший председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты, председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков. По его мнению, нужно решать существующие проблемы МЧС в материальном обеспечении пожарных бригад и подготовке личного состава, а не искать виноватых.

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Командира пожарного звена, тушившего ТЦ в Кемерово, обвинили в халатности
"Сейчас это больше похоже на срочный поиск крайнего, на которого можно свалить ответственность за гибель людей. Пожарные каждый день рискуют своей жизнью, и мы сейчас с трудом можем сказать, стоило ему поступать так или иначе. Гораздо лучше было бы через призму трагедии в Кемерово поднять вопрос в целом обо всей подготовке состава пожарных бригад", — рассказал Цветков.

По его словам, к ним в организацию часто обращаются пожарные, которые заявляют о самых различных проблемах — как в материальном обеспечении пожарных бригад, так и в подготовке личного состава.

"Вот эти проблемы сейчас и надо решать, а не искать виноватых там, где их может и не быть. Сделать все, чтобы трагедия не повторилась", — добавил общественник.

Адвокат Марк Каверзин также считает, что следствию нужно не привлекать "стрелочников", а глубже разобраться в причинах трагедии, в частности, изучить действия ряда руководителей разного уровня при вводе здания в эксплуатацию и последующих проверках.

Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
© Фото : МЧС РФПерейти в фотобанкПо делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСовет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
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"Где было руководство области, когда подписывались разрешительные документы на ввод в эксплуатацию указанного строения в качестве торгового центра? Где те люди, которые давали это разрешение? Вот в чем нужно разбираться, а у нас привлекают стрелочника, который не по той лестнице побежал", — сказал агентству адвокат.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следователи просят позвонить очевидцев начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Тем не менее, Генину может грозить до 7 лет тюремного заключения по возбужденному в отношении него делу о халатности.

"В действиях начальника пожарного звена действительно может быть состав преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц". Под халатностью подразумевается неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности. Если будет доказано, что у начальника пожарного звена была возможность спасти людей в кинотеатре и у него были сведения, которые позволяли это сделать, но он их проигнорировал, то его могут привлечь к ответственности. Наказание по части 3 статьи 293 УК РФ – вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет", — пояснил РИА Новости член Совета при председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго.

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По мнению эксперта, в таких ситуациях надо учитывать положения инструкций, которым должен был следовать начальник пожарного звена. "Если действия четко им соответствовали, это может говорить об отсутствии оснований для уголовного преследования", — отметил Корчаго.

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владимир цибизов Цибизов
Обвинить то можно, но как можно это делать если обьект не принят, и нет даже плана поэтажного здания?
20:25
11.04.2018
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