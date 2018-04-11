Уголовное дело возбудили после гибели рабочего нефтедобывающей компании

САМАРА, 11 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели сотрудника "РН-Транспорт" (входит в "Роснефть") в Самарской области из-за отравления парами нефтепродуктов, сообщает в среду следственное управление СК по региону.

Инцидент произошел 10 марта, трое рабочих потеряли сознание во время ликвидации порыва нефтепровода на Красноярском месторождении в районе поселка Светлое Поле в Самарской области. По данным следствия, сотрудник ООО "РН-Транспорт" скончался на месте от острого отравления нефтепродуктами, двое сотрудников АО "Самаранефтегаз" были доставлены в больницу.

В ведомстве подчеркнули, что во время работы были нарушены правила техники безопасности.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей… "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

АО "Самаранефтегаз" и ООО "РН-Транспорт" входят в ПАО "НК "Роснефть".