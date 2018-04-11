Уголовное дело возбудили после гибели рабочего нефтедобывающей компании

САМАРА, 11 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели сотрудника "РН-Транспорт" (входит в "Роснефть") в Самарской области из-за отравления парами нефтепродуктов, сообщает в среду следственное управление СК по региону.
В ведомстве подчеркнули, что во время работы были нарушены правила техники безопасности.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей… "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.
АО "Самаранефтегаз" и ООО "РН-Транспорт" входят в ПАО "НК "Роснефть".