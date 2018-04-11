Общественник просит не делать пожарного "крайним" в кемеровской трагедии

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Командир пожарного звена, тушившего пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, не должен стать "крайним" и ответственным за гибель людей, проблему подготовки и обеспечения пожарных бригад и спасателей надо рассматривать комплексно, заявил РИА Новости бывший председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты, председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против командира звена пожарных, тушивших ТЦ "Зимняя вишня". По версии следствия, действия Сергея Генина привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. Возбуждено дело о халатности.

"Сейчас это больше похоже на срочный поиск "крайнего", на которого можно свалить ответственность за гибель людей. Пожарные каждый день рискуют своей жизнью, и мы сейчас с трудом можем сказать, стоило ему поступать так или иначе. Гораздо лучше было бы через призму трагедии в Кемерово поднять вопрос в целом обо всей подготовке состава пожарных бригад", — рассказал Цветков.

По его словам, к ним в организацию часто обращаются пожарные, которые заявляют о самых различных проблемах, как в материальном обеспечении пожарных бригад, так и в подготовке личного состава.

"Вот эти проблемы сейчас и надо решать, а не искать виноватых там, где их может и не быть. Сделать все, чтобы трагедия не повторилась", — добавил общественник.