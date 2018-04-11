Специалисты не нашли фрагментов тел на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Специалисты завершили дополнительное обследование места крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, фрагментов тел не обнаружено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения до сих пор лежат фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших. Это заявление было широко освещено в СМИ. Как сообщал СК России, следователи после схода снега вместе с МЧС возобновили осмотр места крушения самолета. По данным источника, во вторник специалисты нашли 13 фрагментов воздушного судна.

"Работа по обследованию района завершена, фрагменты человеческих тел не найдены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все участвовавшие в этой работе спасатели уже вернулись в пункт постоянной дислокации в подмосковном Ногинске.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.