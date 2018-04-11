СК возбудил дело против командира пожарных, тушивших "Зимнюю вишню"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против командира звена пожарных, тушивших ТЦ "Зимняя вишня", заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
"Сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место", — сказала Петренко.
Как отметила представитель СК, Генин проигнорировал информацию о коротком пути к людям.
"Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на четвертом этаже в кинозале № 2 большого числа людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш — как кратчайший путь к кинозалу. Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами", — добавила Петренко.
Дома у Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.