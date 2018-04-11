СК возбудил дело против командира пожарных, тушивших "Зимнюю вишню"

Вход в здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово

Вход в здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против командира звена пожарных, тушивших ТЦ "Зимняя вишня", заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, действия Сергея Генина привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. Возбуждено дело о халатности.

"Сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место", — сказала Петренко.

Как отметила представитель СК, Генин проигнорировал информацию о коротком пути к людям.

"Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на четвертом этаже в кинозале № 2 большого числа людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш — как кратчайший путь к кинозалу. Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами", — добавила Петренко.

© МЧС Кемеровской области Сергей Генин © МЧС Кемеровской области Сергей Генин

По ее словам, Генин направил звено к дальнему от себя лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой поднялись на четвертый этаж.

Дома у Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.