Двое жителей Домодедово похитили мужчину и вымогали у него деньги

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Двое жителей подмосковного города Домодедово похитили мужчину и вымогали у него три тысячи долларов за освобождение, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 10 апреля 2018 года в правоохранительные органы Раменского района обратился 24-летний мужчина с заявлением о том, что двое лишили его свободы и просили вознаграждение за свободу.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями "незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору" и "вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия", — сообщила она.

По данным следствия, 9 апреля 2018 года знакомая потерпевшего и неизвестный мужчина привезли его в квартиру в городе Раменское, пристегнули наручниками к батарее, избивали его и требовали три тысячи долларов США за освобождение. Мужчине удалось сбежать на следующий день, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на втором этаже.

Также Врадий добавила, что все подозреваемые задержаны. Ими оказались жители городского округа Домодедово — 35-летняя безработная и 21-летний учащийся 1-го курса колледжа. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.