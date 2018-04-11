Мосгорсуд освободил женщину, осужденную за убийство душившего ее сожителя

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мосгорсуд освободил женщину, осужденную на 6 лет заключения за убийство пьяного сожителя, который пытался ее задушить, суд счел ее действия самообороной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебная коллегия приходит к выводу о том, что осужденная находилась в состоянии необходимой обороны, защищаясь от опасного посягательства, поэтому причинение смерти исключает преступность деяния", — говорится определении судебной коллегии.
В пресс-службе пояснили, что Кузьминский суд Москвы приговорил женщину к 6 годам лишения свободы, но ее адвокат обжаловал приговор.
"По результатам рассмотрения апелляционных жалоб судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда приговор отменила за отсутствием в деянии подсудимой состава преступления, уголовное дело прекратила, признав за женщиной право на реабилитацию, освободив из-под стражи в зале суда", — сказали в пресс-службе.
Женщина попыталась оказать ему первую помощь и вызвала скорую помощь, однако мужчина все равно умер.
"Исследуя фактические обстоятельства дела и оценивая все представленные доказательства в совокупности, в том числе заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы, судебная коллегия Московского городского суда пришла к выводу об отсутствии в действиях подсудимой умысла на совершение убийства, поскольку та находилась в состоянии необходимой обороны", — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе суда отметили, что потерпевший первым начал конфликт, вел себя агрессивно, душил женщину, при этом в комнате были только малолетние дети.
Там пояснили, что свидетели характеризовали подсудимую положительно, а потерпевшего как зависимого от алкоголя, безработного, не следящего за детьми.
Решение вступило в законную силу.