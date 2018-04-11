В Красноярске расследуют смерть ребенка, которого не лечили от ВИЧ

КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Красноярские следователи расследуют гибель ВИЧ-инфицированного мальчика, которого родители не лечили, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По предварительной версии следствия, в 2011 году в семье ВИЧ-инфицированных родителей родился мальчик, которого своевременно не обследовали на наличие этого заболевания, так как родители заняли позицию уклонения от медпомощи. В 2013 году мать мальчика скончалась, законным представителем стал отец, хотя фактически воспитанием занимались бабушка и тетя. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В 2017 году ребенок тяжело заболел пневмонией и попал на лечение в одну из больниц города Красноярска, где врачи выяснили, что ребенок инфицирован ВИЧ, но даже после этого родственники не озаботились его серьезным лечением. В результате в марте 2018 года мальчик скончался", — говорится в сообщении.

Для установления причины смерти ребенка назначена сложная судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники и врачи, проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствию предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям каждого из родственников ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.