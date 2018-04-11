Нефть при разливе из нефтепровода в Саратовской области не попала в воду

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нефть при аварии на нефтепроводе "Куйбышев – Тихорецк" в Саратовской области не попала в воду, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

По данным министерства, 10 апреля у населенного пункта Маянга Балаковского района был обнаружен разлив нефти из магистрального нефтепровода "Куйбышев – Тихорецк" (ДЗО ПАО "Транснефть" – АО "Транснефть — Приволга") без возгорания. Его причиной стала разгерметизация нефтепровода на 258-м километре. Работа нефтепровода остановлена. Предварительный объем утечки нефти – 1,9 кубометра на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров.

"Пострадавших и последствий для потребителей нет. Попадание нефтепродуктов в водную среду не зафиксировано. Выполняется обвалование и сбор загрязненного грунта", — говорится в сегодняшнем сообщении.

Отмечается также, что на месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада в составе 52 человек и 17 единиц специальной техники. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.