СК России возбудил уголовное дело после обстрела мирных жителей в Донбассе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. СК РФ возбудило уголовное дело после обстрела гражданского населения на юго-востоке Украины, сообщает официальный представить СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Полученные следствием данные свидетельствуют о том, что украинские военнослужащие действовали умышленно, с целью убийства гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины", — сказала Петренко.
Петренко также обратила внимание на то, что украинская сторона продолжает игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня – Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.
"Очевидно, что и "пасхальное перемирие", действующее с 30 марта текущего года, является для представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины лишь формальностью", — сказала представитель Следственного комитета.
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