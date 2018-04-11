Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Стали известны имена погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске.

Как сообщил РИА Новости представитель правительства края, в среду прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством замглавы края Анатолия Литвинчука.

"На борту было шесть пилотов, все погибли… Среди пилотов были проверяющий, три командира второй пилот, бортмеханик", — сказал собеседник агентства.

В правительстве края отметили, что на борту были Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов.

По его словам, сейчас власти поставили задачу оказать помощь родным погибших – в первую очередь психологическую, организовать оперативную работу по организации похорон. Также оказать помощь правоохранителям на месте — погода неблагоприятная, необходимо разбить палатку.

"К работам привлечено более 200 человек, 30 единиц техники. Идет работа по поиску обломков вертолета", — сказал представитель правительства.