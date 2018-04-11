В Хабаровске потушили пожар на месте падения Ми-8

ХАБАРОВСК, 11 апр — РИА Новости. Пожар на месте падения Ми-8 в Хабаровске потушен, рассказал РИА Новости представитель региональной поисково-спасательной базы.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск) на пустыре, вдали от построек промзоны. На борту находилось шесть человек экипажа. Никто не выжил.

Место оцеплено двойным кордоном, передает корреспондент РИА Новости. Полиция перекрыла дорогу, ведущую к месту крушения.

Как рассказал представитель РПСБ, огонь потушен: вертолет разрушен и покрыт пеной. Тела еще трех погибших остаются под обломками.

Очевидцы говорят, что вертолет лежит на расстоянии 100-150 метров от построек.