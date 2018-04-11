Власти окажут помощь семьям погибших при крушении Ми-8

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.

"Шпорт поручил тщательно расследовать причины аварии, оказать помощь семьям погибших, медикам – провести эксгумацию тел, а также оказать содействие правоохранительным органам", — сказал собеседник.

По его словам, в ближайшее время в правительстве края пройдет заседание КЧС.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск), погибли шесть человек.