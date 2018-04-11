На месте крушения Ми-8 в Хабаровске завершили поисковые работы

ХАБАРОВСК, 11 апр — РИА Новости. Поисковые работы завершены на месте крушения Ми-8 в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Вертолет авиакомпании "Восток" упал 11 апреля в 11.30 (4.30 мск) на пустыре, вдали от построек. На борту находилось шесть человек экипажа. Никто не выжил.

"Поисковые работы завершены, Следственный комитет приступил к осмотру места происшествия", — сказал собеседник агентства.

"На пустыре в радиусе одного километра разбросаны обломки вертолёта, горит фюзеляж", — сообщает в свою очередь Сибирский центр МЧС.