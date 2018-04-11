Медики подтвердили гибель всех находившихся на борту Ми-8 в Хабаровске

МОСКВА/ХАБАРОВСК, 11 апр — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске, сообщил РИА Новости главврач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка.

"По моим данным, погибли шесть человек", — сообщил собеседник агентства.

Дальневосточное следственное управление на транспорте также сообщило, что на борту находились шесть членов экипажа выживших нет.

"Сейчас задача — идентифицировать тела погибших и психологическая работа с родственниками", — сообщил РИА Новости региональный министр здравоохранения Александр Витько.