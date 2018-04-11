Ми-8 совершил жесткую посадку на одной из улиц Хабаровска

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная – Хирургическая в Хабаровске, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (4.30 мск) в районе улиц Антенная – Хирургическая. "На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", — говорится в сообщении.

В результате ЧП погибли шесть человек, сообщил источник в экстренных службах, еще двое, по данным Следственного комитета, пострадали. По факту крушения начата доследственная проверка по статье 263 (УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехало руководство авиакомпании "Восток".