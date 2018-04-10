Под Саратовом приостановили прокачку по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев–Тихорецк приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, однако угрозы сокращения поставок потребителям нет, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. Бесперебойную отгрузку потребителям обеспечат объемы из резервуарного парка в Новороссийске. Ориентировочное время ремонта и пуска — в пределах суток", — сказал Демин.
Согласно информации на сайте, к месту выхода оперативно прибыли бригады аварийной службы Саратовского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть – Приволга". Выход нефти был локализован, в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий инцидента.
Угрозы жизни и здоровью населению нет. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. "Причины инцидента устанавливаются, по предварительным данным одной из возможных причин разлива нефти может быть попытка хищения, совершенная неустановленными лицами", — заключается в сообщении на сайте.