Под Саратовом приостановили прокачку по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев–Тихорецк приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, однако угрозы сокращения поставок потребителям нет, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

В 14.00 во вторник на магистральном нефтепроводе Куйбышев–Тихорецк на расстоянии 5 километров от села Маянга в Балаковском районе Саратовской области произошел выход нефти, сообщается на сайте "Транснефти".

"Прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. Бесперебойную отгрузку потребителям обеспечат объемы из резервуарного парка в Новороссийске. Ориентировочное время ремонта и пуска — в пределах суток", — сказал Демин.

Согласно информации на сайте, к месту выхода оперативно прибыли бригады аварийной службы Саратовского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть – Приволга". Выход нефти был локализован, в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий инцидента.

"По предварительным данным, объем выхода нефти составил менее 1,9 кубометра. Место выхода находится на расстоянии около 1 километра от ближайшей водной акватории реки Большой Иргиз, возможность попадания нефти в реку отсутствует. Для обеспечения полной экологической безопасности в связи с таянием снега предусмотрена возможность постановки боновых заграждений", — уточняется в материале.

Угрозы жизни и здоровью населению нет. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. "Причины инцидента устанавливаются, по предварительным данным одной из возможных причин разлива нефти может быть попытка хищения, совершенная неустановленными лицами", — заключается в сообщении на сайте.