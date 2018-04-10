МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. После возобновления осмотра места крушения Ан-148, разбившегося в феврале в Раменском районе Подмосковья, спасатели обнаружили 13 фрагментов самолета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Специалисты продолжают осматривать место авиакатастрофы. Сейчас все подъезды к территории перекрыты, вокруг выставили полицейское оцепление. Журналистов к месту крушения не пускают, сообщает корреспондент РИА Новости.

Спасатели МЧС и следователи СК возобновили осмотр после схода снега. Ранее в одном из Telegram-каналов появилось вызвавшее большой резонанс сообщение со ссылкой на родственницу одной погибшей. По ее словам, на месте крушения до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и человеческие останки. В МЧС заявили, что возобновление работ было запланировано, но теперь спасатели вернулись туда чуть раньше, "чтобы успокоить людей". По данным ведомства, местность прочесывают более ста человек.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля, через несколько минут после вылета из Домодедово, разбился недалеко от деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.