Россельхознадзор выявил новые вспышки АЧС в Крыму и Саратовской области

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории Крыма и Саратовской области, сообщает служба.

Так, в результате лабораторных исследований в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве в селе Елшанка Хвалынского муниципального района Саратовской области, выделен геном вируса АЧС.

Кроме того, генетический материал АЧС обнаружен в патологическом материале трупов диких кабанов, обнаруженных вблизи села Межгорье Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Крыма.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Саратовской области и республики Крым под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Мероприятия проводятся в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.