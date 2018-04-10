Темные дела: как следователи распутывают преступления из прошлого

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Андрей Григорьев. По официальным данным Следственного комитета России, за семь лет раскрыто более 70 тысяч преступлений, совершенных в прошлом. Десятая часть — убийства. О том, как спустя многие годы подбирают ключи к безнадежным, казалось бы, уголовным делам, — в материале РИА Новости.

Оставил пальчики

Раскрытием преступлений прошлых лет в СКР занимаются специальные аналитические группы. В них, как правило, входят следователи, криминалисты, полицейские, работники ФСИН, эксперты и ветераны следствия. Такие "спецподразделения" есть не только в центральном аппарате, но и в территориальных отделах, на которые, по статистике, приходится основная доля "висяков".

"Когда Республика Крым вернулась в состав России, мы подняли материалы по 59 нераскрытым убийствам, — рассказывает РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. — Следователи вместе с сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД изучили около 300 отпечатков пальцев, ни разу до этого не проверявшихся ни по региональным, ни по федеральным учетам".

Так удалось найти убийцу крымчанки Валентины Наумчук. Преступление было совершено в 1998-м. Украинские судебные медики тогда установили, что ее сначала ударили по голове, а затем задушили. В доме убитой эксперты сняли несколько отпечатков пальцев, принадлежащих неизвестному. Однако по горячим следам задержать никого не удалось, и дело перешло в разряд "висяков".

В 2014-м, после воссоединения с Крымом, отработкой связей погибшей занялись уже российские следователи. На дактилоскопическую экспертизу вызвали всех ее знакомых и соседей. У одного из них, Сейдосмана Сейдосманова, отпечаток пальца совпал с найденным на месте убийства. Под давлением улик он сознался, и силовики полностью воссоздали картину преступления. "Сейдосманов думал, что Наумчук куда-то уехала, и решил ограбить ее жилище, — пояснили в СК. — Когда он снимал оконные рейки, внутри промелькнул чей-то силуэт".

Наумчук вышла на улицу и направилась к углу дома, за которым прятался Сейдосманов. Испугавшись разоблачения, он расправился с женщиной, а тело зарыл во дворе. "Чтобы проверить, остались ли в доме свидетели, Сейдосманов забрался внутрь, но никого не нашел, — продолжает Петренко. — Из имущества он тоже ничего не взял, зато порядком "наследил", оставив улики". Сразу после убийства преступник сбежал в Россию, где скрывался, пока не утихла шумиха. В Крым он вернулся в полной уверенности, что ушел от наказания.

Эксперты регулярно "шерстят" картотеки с отпечатками пальцев тысяч людей — след руки, оставленный на месте преступления 20 лет назад, может появиться в базе данных в любой момент. Так, в 2016-м за административное правонарушение задержали жителя Санкт-Петербурга и сделали дактилоскопию. Отпечатки совпали с найденными на месте убийства в Ленинграде в 1992-м.

Ген убийцы

Впрочем, привычные оперативно-разыскные методы работают не всегда. Чем больше времени проходит с момента убийства, тем сложнее оперативникам выйти на след преступника. Бывает и так, что отпечатков не осталось. Тут в дело включаются эксперты, исследующие генотип человека. Это одно из самых сложных направлений в криминалистике.

В 2011-м на площадке у школы в Екатеринбурге обнаружили изуродованное тело 14-летней девочки. По горячим следам раскрыть убийство не удалось, поэтому следователи пошли другим путем. У всех мужчин, проживающих вблизи школы, взяли биоматериал для молекулярного анализа. Эксперты исследовали более трех тысяч генотипов и только спустя шесть лет смогли установить главного подозреваемого. Им оказался человек, к которому во время расследования оперативники заходили трижды. И уходили ни с чем.

Иногда на анализ ДНК-профилей всех "интересных" для следствия граждан уходят десятилетия. "В прошлом году благодаря повторному исследованию молекулярно-генетических объектов, изъятых с места убийства двух малолетних детей в Пермском крае, удалось установить мужской генотип, — рассказали РИА Новости в СКР. — Он совпал с генотипом ранее судимого жителя Башкортостана, которого до этого вообще не рассматривали как подозреваемого. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, хотя с момента убийства минуло 12 лет".

© Фото : предоставлено СК Определение ДНК © Фото : предоставлено СК Определение ДНК

ДНК-экспертиза — одно из самых эффективных и быстро развивающихся направлений криминалистического исследования улик.

Ювелирная работа

Инвентаризация вещдоков — обязательная ежегодная процедура. Эксперты скрупулезно проверяют генотипы всех неопознанных трупов и лиц, пропавших без вести, досконально изучают патроны и гильзы, образцы крови и фрагменты костей, следы зубов и черепа.

По данным СК, только за 2017 год следователи раскрыли около шести тысяч преступлений прошлых лет, в том числе более 500 убийств и около 300 изнасилований. Для этого эксперты провели 630 молекулярно-генетических и 368 дактилоскопических экспертиз.

© AP Photo / Nikolai Alexandrov Сотрудники Следственного комитета РФ © AP Photo / Nikolai Alexandrov Сотрудники Следственного комитета РФ

Лидируют в этой сфере следователи Сибирского федерального округа, распутавшие в прошлом году более 150 из 12,5 тысячи "висяков". Совсем немного им уступают коллеги из Приволжского и Уральского регионов. Больше всего нераскрытых дел в Центральной части России — свыше 17 тысяч, а меньше всего — на Дальнем Востоке, чуть более четырех тысяч. Работа по каждому такому делу продолжается до сих пор.