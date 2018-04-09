В Самаре ликвидировали открытое горение в здании рядом с КРЦ

САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бывшего ресторана рядом с культурно-развлекательным центром "Звезда" в Самаре, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на крыше бывшего ресторана "IL Патио", который находился на реконструкции, произошел в понедельник в 17.01 мск в Самаре по адресу: улица Ново-Садовая, 106Г. По этому же адресу находится КРЦ "Звезда", посетители и сотрудники которого, по данным МЧС, эвакуировались из здания самостоятельно. Никто не пострадал. Пожар был локализован на площади 450 квадратных метров. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.

"В 20.33 по местному времени (19.33 мск) — ликвидация открытого горения. Проливка здания может продолжиться до утра. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте находится начальник регионального главка МЧС. "Сил и средств достаточно. На месте работают 71 человек личного состава и 22 единицы техники", — добавил он.