В Самаре локализовали пожар рядом с развлекательным центром

САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные локализовали огонь в здании бывшего ресторана рядом с культурно-развлекательным центром "Звезда" в Самаре на площади 450 квадратных метров, сообщила РИА Новости представитель областного главка МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на крыше бывшего ресторана "IL Патио", который находился на реконструкции, на площади 200 квадратных метров произошел в понедельник в 17.01 мск в Самаре по адресу: улица Ново-Садовая, 106Г. По этому же адресу находится КРЦ "Звезда", посетители и сотрудники которого, по данным МЧС, эвакуировались из здания самостоятельно. Никто не пострадал.

"Локализация была 19.51 по местному времени (18.51 мск). По уточненным данным, площадь пожара увеличилась до 450 квадратных метров. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В главке МЧС уточнили, что в борьбе с пожаром задействован 71 человек личного состава и 22 единицы техники.