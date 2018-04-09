В Нарьян-Маре три участника алкогольного конкурса попали в больницу

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Трое молодых людей, которые участвовали в конкурсе в ночном клубе, по условиям которого нужно было выпить 750 миллилитров коктейля за минуту, попали в реанимацию больницы в Нарьян-Маре, сообщили в УМВД округа.

Сообщение, что трем молодым людям стало плохо в ночном клубе, поступило в дежурную часть полиции около 3 часов ночи в минувшие выходные. Отмечалось, что троим посетителям, в числе которых девушка, стало плохо, они доставлены в окружную больницу с похожими диагнозами: алкогольное опьянение, кома, помещены в реанимационное отделение.

"Полицейскими установлено, что все молодые люди стали участниками конкурса, проводимого в клубе, по условиям которого соревнующимся требовалось выпить коктейли общим объемом примерно 750 мл за одну минуту", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции изъяли с места происшествия всю алкогольную продукцию. Все пострадавшие уже пришли в сознание, добавили в ведомстве.