МЧС сообщило о более 90 подтопленных из-за половодья мостах в регионах

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Более 90 мостов и 86 населенных пунктов подтоплены из-за весенних паводков, сообщает в понедельник МЧС России.
"Остаются подтопленными 86 населенных пунктов, 510 жилых домов, 93 низководных моста и 14 участков автодорог", — говорится в сообщении ведомства.
Там же отмечается, что большая вода отрезала от наземного сообщения 20 населенных пунктов в Мордовии, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Нижегородской и Рязанской областях, там организованы 13 лодочных переправ.
В то же время за сутки вода покинула 27 населенных пунктов и 186 жилых домов.
На ликвидации последствий паводка работают 3,5 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц техники, в том числе 139 плавсредств.
Спасатели обходят дворы, откачивают воду и обеспечивают людей, оказавшихся в зоне подтопления, продуктами и медицинской помощью.