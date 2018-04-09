МЧС сообщило о более 90 подтопленных из-за половодья мостах в регионах

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Более 90 мостов и 86 населенных пунктов подтоплены из-за весенних паводков, сообщает в понедельник МЧС России.

"Остаются подтопленными 86 населенных пунктов, 510 жилых домов, 93 низководных моста и 14 участков автодорог", — говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что большая вода отрезала от наземного сообщения 20 населенных пунктов в Мордовии, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Нижегородской и Рязанской областях, там организованы 13 лодочных переправ.

В то же время за сутки вода покинула 27 населенных пунктов и 186 жилых домов.

По словам спасателей, весеннее половодье развивается в соответствии с прогнозом. Подъем уровня рек произошел в регионах Поволжья, Центральном федеральном округе и Сибири из-за таяния снега и стока талых вод.

На ликвидации последствий паводка работают 3,5 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц техники, в том числе 139 плавсредств.

Спасатели обходят дворы, откачивают воду и обеспечивают людей, оказавшихся в зоне подтопления, продуктами и медицинской помощью.