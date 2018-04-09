Режим ЧС из-за паводка ввели в одном из районов Пензенской области

САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Местные власти ввели в понедельник режим чрезвычайной ситуации в Нижнеломовском районе Пензенской области, где в результате паводка затопленными оказались 130 домов, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации района Валерий Абаев.

"Полностью затопило 130 домов… Сегодня с 00.00 мск (в районе) введен режим ЧС", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также подтоплены дворы еще 57 домов. По словам Абаева, жители были оповещены заранее и имели возможность эвакуироваться и уберечь мебель.

Как сообщили в областном правительстве, в Нижнеломовском районе сложилась самая сложная обстановка, связанная с половодьем, там уровень воды поднялся более, чем на пять метров. Местные власти подготовили пункт временного размещения, в который согласились временно переселиться 35 человек.

"Помощь, которая требуется людям, чьи домовладения пострадали от паводка, необходимо предоставлять в полном объеме, контроль ее организации должен быть жестким. Это касается как эвакуации людей и домашних животных, так и мер по отводу воды", — цитируются в сообщении слова губернатора области Ивана Белозерцева.