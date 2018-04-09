СК не нашел вины медиков в смерти женщины, к которой долго ехала "скорая"

ВОРОНЕЖ, 9 апр — РИА Новости. Следствие не усмотрело вины бригады медиков в смерти жительницы Твери, к которой почти три часа ехала скорая помощь, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Валерия Павлова.

Следствие начало процессуальную проверку по информации о смерти в Твери пожилой женщины. По данным СМИ, 1 февраля женщина почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, а вызванная бригада "скорой" прибыла спустя 2 часа 55 минут. Медики сделали пациентке укол магнезии и уехали. На следующее утро женщине стало трудно дышать, новая бригада "скорой" доставила ее в больницу, где пациентка скончалась. Как указано в публикации СМИ, причиной смерти пациентки стала левожелудочковая недостаточность.

"Бригада (неотложки) прибыла позже установленного нормативом времени, однако в ходе проверки выяснилось, что задержка при первичном вызове бригады была обусловлена количеством поступивших до этого времени вызовов — более 400 было вызовов в списке. И, естественно, они по мере возможности приехали. На вызов была направлена ближайшая общепрофильная бригада", — сказала Павлова.

По ее словам, по результатам осмотра врачи исключили острое состояние и показаний для проведения электроэнцефалографии не было.

"В ходе проверки установлено, что смерть пациентки наступила не в результате действий сотрудников (скорой помощи – ред.)", — добавила Павлова, отметив, что состава преступления в действиях врачей следствие не нашло.

В Тверской области в начале февраля произошел вызвавший резонанс случай смерти пациента, которому медработники города Кимры якобы посоветовали принять таблетку вместо того, чтобы отправить к нему бригаду скорой помощи, а после положили пациента в коридоре поликлиники из-за отсутствия мест в палатах. В результате 1 февраля самочувствие мужчины ухудшилось, его перевели в реанимацию, где вечером он скончался. Росздравнадзор объявил о начале проверки по факту происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Санкция данной статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.